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Украинский суд заочно взял под стражу депутата Верховной рады, защищавшего УПЦ

Суд на Украине заочно взял под стражу защищавшего УПЦ депутата Рады Дмитрука

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Телеграм-канал «Артем Дмитрук»

Суд на Украине заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Верховной рады Артему Дмитруку, выступающему в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает «Общественное».

В публикации отмечается, что подобную меру планируется применить против депутата после его возвращения на территорию страны.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул Украину после объявления подозрения в нападении на силовика и военного, заявил, что его семью пытались похитить.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которые уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

В этой ситуации Дмитрук встал на сторону УПЦ. 25 августа украинская генпрокуратура сообщила, что депутат, будучи в Одессе с несколькими людьми, якобы напал на сотрудника правоохранительных органов и пытался отнять у него оружие. В другой раз уже в Киеве депутат в ходе спора с военнослужащим якобы несколько раз ударил его, в том числе по голове.

Ранее папа Римский отреагировал на запрет УПЦ.

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