Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На подстанции в Ростовской области произошел пожар

Первый замглавы администрации Шахт Петров: в городе загорелась подстанция

close
Николай Хижняк/РИА Новости

Подстанция загорелась в городе Шахты в Ростовской области. Об этом сообщил первый замглавы администрации города Владимир Петров в своем Telegram-канале.

«В 19:25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильная, 35 была отключена линия электропередачи», — написал чиновник.

Он отметил, что причины пожара устанавливаются, о них будет сообщено дополнительно.

Энергетики обещают восстановить подачу света в жилые дома в течение трех часов.

В начале августа в Евпатории произошло аварийное отключение электроэнергии. На устранение аварии потребовалось несколько часов, сообщили компании «Крымэнерго».

До этого в части подконтрольной РФ территории Херсонской области пропал свет. Подача электроэнергии была прекращена из-за повреждения ЛЭП в Мелитополе в Запорожской области, к которым подключены пострадавшие районы Херсонщины.

Ранее в Новосибирской области люди остались без света из-за упавшей опоры ЛЭП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами