На подстанции в Ростовской области произошел пожар

Подстанция загорелась в городе Шахты в Ростовской области. Об этом сообщил первый замглавы администрации города Владимир Петров в своем Telegram-канале.

«В 19:25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильная, 35 была отключена линия электропередачи», — написал чиновник.

Он отметил, что причины пожара устанавливаются, о них будет сообщено дополнительно.

Энергетики обещают восстановить подачу света в жилые дома в течение трех часов.

В начале августа в Евпатории произошло аварийное отключение электроэнергии. На устранение аварии потребовалось несколько часов, сообщили компании «Крымэнерго».

До этого в части подконтрольной РФ территории Херсонской области пропал свет. Подача электроэнергии была прекращена из-за повреждения ЛЭП в Мелитополе в Запорожской области, к которым подключены пострадавшие районы Херсонщины.

Ранее в Новосибирской области люди остались без света из-за упавшей опоры ЛЭП.