В ЭИСИ изучили настроение избирателей перед губернаторскими выборами

Российская электоральная и политическая системы действуют безотказно. Об этом на круглом столе «Выборы 2024: финальный прогноз» сообщил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

По его словам, интерес к предстоящим губернаторским выборам очень высок, это подтверждает и та активность, которая происходит в субъектах.

Руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе мероприятия представил данные по семи регионам, в которых проводились опросы.

По его словам, в Вологодской области 77% респондентов знают о том, когда состоятся выборы. При этом расчетный показатель декларируемой явки около 39,3 – 43,7%. Он отметил, что 84% людей ожидают победу действующего врио губернатора Георгия Филимонова по результатам выборов.

В Калининградской области уровень информированности о выборах составляет 81%, с расчетной явкой от 35,4 до 38,7%, добавил Мамонов. По его словам, около 81% опрошенных знают своего губернатора и 85% ожидают его победу. В Республике Алтай 70% осведомлены о выборах, явка ожидается около 50%. При этом уровень известности врио главы Андрея Турчака составляет 74%, а 78% респондентов верят в его победу.

В Мурманской области известность главы составляет 99%, с явкой около 40% и 89% ожиданий в его пользу. Республика Калмыкия уровень известности о выборах составил79% , а возможная явка до 55,1%, где 81% избирателей ждут победу действующего губернатора. В Санкт-Петербурге известность Александра Беглова составляет 98%, информированность о выборах около — 68%, прогнозируемая явка от 33,6 до 37,2%. При этом, 76% жителей Санкт-Петербурга ожидают победу Беглова на выборах.

Комбинированный опрос по месту жительства респондентов (face-to-face) и телефонный опрос проводились с 19 по 27 августа среди жителей субъектов РФ в возрасте от 18 лет и старше. Выборка составила 1600 респондентов.

В Забайкальском крае, уточнил Мамонов, 70% знают о выборах. Расчетная явка составляет около 40%. При этом 82% ожидают победу Александра Осипова.

Телефонный опрос проводился с 19 по 25 августа среди 800 жителей субъекта в возрасте от 18 лет и старше.

«Формулируя основные выводы мы можем говорить, что уровень устойчивости управленческой системы высокий, во всех регионах ожидается победа действующих глав. Но мы говорим о том, что контур кампаний, который был определен в начале избирательного цикла, полностью реализовался», – уверен Мамонов.

Резюмируя данные ВЦИОМ, Алиев отметил, что подавляющее число кампаний проходят по референдумному сценарию.

«В каждой кампании есть доминирующий над иными кандидатами лидер, и по ходу кампании его лидерство будет только доказываться результатами. Вполне очевидны победы в первом туре действующих губернаторов и врио. Этот вывод, что называется «лежит на столе», и предполагать, что за неделю до голосования может произойти кардинально обратное, не приходится», — подчеркнул он.