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Польша отказалась выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Польша не стала выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

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RTL

Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расследование нескольких немецких СМИ и датской радиовещательной компании.

В публикациях уточнили, что Берлин 21 июня передал Варшаве ордер на арест Владимира Ж., которого подозревают в теракте на газопроводах.

По данным источников изданий, польское надзорное ведомство сразу дало понять немецким силовикам, что готово арестовать подозреваемого, согласно законодательству Евросоюза. Но никаких реальных действий за этим заявлением не последовало. В кулуарах правительственных консультаций Варшава продемонстрировала нежелание сотрудничать по вопросу выдачи Владимира Ж.

В начале июля подозреваемый покинул Польшу, журналисты не исключают, что его предупредили об опасности. Из чего немецкие СМИ
сделали вывод, что отсутствие интереса к расследованию подрыва «Северных потоков» объясняется тем, что Польша и Украина рассматривают газопроводы как угрозу безопасности.

До этого в ФРГ заявили, что подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал на Украину.

Ранее в Венгрии раскритиковали реакцию ЕС на подрыв «Северных потоков».

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