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В Геленджике группу туристов шторм унес в открытое море

Водолазы Росгвардии спасли больше 10 туристов во время шторма в Геленджике

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Свыше десяти туристов, которых унесло во время шторма в открытое море, спасли водолазы Росгвардии в Геленджике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Водолазы Росгвардии тренировались в акватории Голубой бухты. Вдруг погода резко ухудшилась, в этот момент они увидели, как группу отдыхающих сильные волны унесли от прогулочного теплохода в открытое море.

«Сотрудники СОБР «Беркут-Юг» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю помогли выбраться из воды туристам», — уточнили в сообщении.

Накануне в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение.

26 августа пляжи Ялты закрыли для купания из-за шторма. Всем службам спасения рекомендовали поднять на мачтах красные флаги (сигнал «купание запрещено»), не допускать посетителей к воде.

Ранее на Кубани пропавшая во время шторма женщина приплыла обратно через 3,5 часа.

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