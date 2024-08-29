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Кореец изменил лицо с помощью пластики, чтобы его не поймали за обман на миллионы рублей

В Южной Корее арестовали мошенника, который сделал пластику, чтобы не попасться

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Shutterstock

Власти Южной Кореи поймали мужчину, который украл у граждан страны крупную сумму денег и попытался сбежать. Об этом сообщает The Korea Herald.

По версии правоохранителей, местный житель обманул 158 человек в период с ноября 2021-го по июнь 2022 года. Всего он похитил у поверивших ему людей ₩16 миллиардов (более 959 миллионов рублей). Инвесторам он обещал заработок на криптовалюте.

После этого мужчина сбежал, найти его не могли десять месяцев. Выяснилось, что аферист сделал пластические операции на глазах, носу и контуре лица, чтобы его не узнали. На процедуры он потратил примерно ₩21 миллион (около 1,5 миллиона рублей).

Корейца задержали в квартире в городе Гури провинции Кенгидо. Чтобы сделать это, в полиции отсматривали видео с камер видеонаблюдения, прослушивали телефонные разговоры и просмотрели историю поиска в интернете.

На данный момент фигурант разбирательства находится под арестом.

Ранее священник собирал деньги для нуждающихся и потратил их на липосакцию живота.

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