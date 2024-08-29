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Жителю Пермского края, пытавшему жену и отрубившему ей руку, запросили 13 лет колонии

Прокурор запросил срок для жителя Прикамья, отрубившего руку матери своего сына

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Пермском крае перед судом предстанет местный житель, который отсек кисть матери своего сына. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на краевую прокуратуру.

На ранее судимого мужчину, который прошлым летом изувечил сожительницу, завели дело по статьям об изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сегодня гособвинитель потребовал назначить обвиняемому 13 лет колонии строгого режима и попросил суд обязать фигуранта выплатить потерпевшей компенсацию за моральный вред в размере свыше семи млн рублей.

Напомним, инцидент произошел в Александровске 1 июля 2023 года. По версии следствия, рецидивист ножом ампутировал супруге кисть правой руки. Помимо этого, мужчина мог изнасиловать свою супругу. В результате правоохранители возбудили два уголовных дела. Как сообщал Telegram-канал «Кровавая барыня», супруги жили в браке семь лет.

Спустя год после рождения сына муж стал запрещать жене общаться с подругами и семьей. Помимо этого, он регулярно избивал женщину, подозревая ее в изменах. В середине июня прошлого года мужчина запер жертву дома и в течение двух недель истязал ее. Он заставлял сожительницу принимать наркотики, обрил ее и записывал унизительные видео, на которых она называла себя проституткой по его требованию.

Ранее ЕСПЧ присудил лишившейся руки Маргарите Грачевой компенсацию.

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