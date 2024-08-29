Появились подробности о новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе»

Пятеро новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Он уточнил, что четверо из них являются гражданами Таджикистана, еще один — уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство.

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До этого стало известно, что новому фигуранту по делу о теракте в «Крокусе» Умеджону Солиеву 26 лет, он из Таджикистана, он родился в июле 1998 года в Душанбе.

Также стало известно, что нового фигуранта по делу о теракте в «Крокусе» уже разыскивали в РФ.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину.