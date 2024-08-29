Синоптик рассказал о погоде в Центральной России осенью

Первая декада сентября в Центральной России будет по-летнему теплой, тогда как во вторую декаду месяца температура начнет возвращаться к осенней норме. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Тепло встретит жителей Центральной России и осень. 1 сентября, в условиях малооблачной и засушливой погоды, под утро +11-16 °С, днем +25-30 °С», — рассказал эксперт погоды.

По словам Тишковца, во второй декаде сентября температура начнет постепенно возвращаться в свою климатическую норму. По ночам прогнозируется +5-10 °С, днем не выше +15 °С. Кроме того, чаще будут идти дожди.

Синоптик пообещал, что в третьей декаде месяца средняя температура окажется немногим ниже нормы: в ночные часы температура не поднимется выше +5°С, а в конце месяца возможны первые заморозки.

Еще синоптик рассказал, что октябрь в Центральной России по температуре ожидается на один градус выше нормы и с осадками в ее пределах. В свою очередь в ноябре осадков будет на 10-20% больше нормы.

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