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В одном из регионов РФ ожидаются мокрый снег и минусовая температура

Жителей Якутии предупредили о надвигающихся заморозках и снегопаде

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Александр Кряжев/РИА Новости

Понижение температуры воздуха до минусовых значений и мокрый снег ожидаются в некоторых районах республики Саха (Якутия). Об этом сообщается на сайте местного Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В заявлении отмечается, что 30 августа мокрый снег может выпасть на северо-востоке региона. При этом в других частях российского субъекта прогнозируются дожди, подчеркивается в публикации.

Более того, ночью температура воздуха в северных районах Якутии составит от -5°C до 0°C.

«В районах Арктики местами небольшой кратковременный дождь, порывы восточного ветра местами до 15 метров в секунду», — добавили в управлении.

29 августа главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в День Знаний температура воздуха в Москве достигнет +30°C. Если это произойдет, то предстоящее 1 сентября станет самым жарким в российской столице за последние 85 лет.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что во время проведения торжественных линеек в школах в Москве и области будет тепло и сухо.

Ранее москвичам пообещали возвращение купального сезона в конце августа.

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