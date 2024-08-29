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В Ленобласти на дороге перевернулся большегруз с деревьями и заблокировал дорогу

В Ленобласти на трассе перекрыли движение из-за аварии с лесовозом

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В Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Инцидент произошел на 55-м километре автодороги «Сортавала». Перевозивший деревья большегруз двигался в сторону Приозерска, но в какой-то момент упал на бок. По какой причине это произошло, на данный момент неизвестно. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники ГИБДД.

«На место направлены представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Обстоятельства ДТП уточняются», – сообщается в публикации.

Авария существенно повлияла на ситуацию на дороге. Рядом с местом ДТП образовалась пробка длиной километр.

Движение транспорта на 55-м км федеральной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» перекрыто. Ответственные специалисты организовали объезд. Там уже собралась пробка длиной пять километров.

Ранее в Москве большегруз протаранил грузовик на МСД.

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