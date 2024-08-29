В ФРГ заявили, что подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал на Украину

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал из Польши на Украину на автомобиле украинского посольства в Варшаве. Об этом сообщает издание Spiegel.

Соответствующее заявление издание сделало после проведения собственного расследования вместе с телеканалом ZDF и датской радиостанцией DR.

«Автомобиль, по данным источников в органах безопасности, был с дипломатическими номерами и использовался украинским посольством в Варшаве», — говорится в сообщении.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, первые разговоры среди высокопоставленных украинских чиновников о возможности подрыва газопроводов начались в мае 2022 года.

Позже президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины было право атаковать «Северные потоки». По его мнению, данная атака была направлена на прекращение поставки российских ресурсов.

Ранее в Венгрии раскритиковали реакцию ЕС на подрыв «Северных потоков».