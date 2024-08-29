Стали известны условия освобождения Дурова из-под стражи во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, помещенный под судебный надзор во Франции, должен жить исключительно по тому адресу, который определил судья. Об этом сообщила газета Liberation, сославшись на пояснения парижской прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что бизнесмен не находится под домашним арестом и поэтому имеет право передвигаться по территории республики. Ему не придется носить электронный браслет, но надо будет выполнять определенные судом ограничения.

По информации издания, одним из условий являются регулярные визиты Дурова в полицейский участок. Более того, в случае переезда основатель Telegram должен будет согласовать новый адрес проживания с судьей.

Также в прокуратуре отметили, что на время следствия у бизнесмена изъяли все паспорта.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Это произошло, когда предприниматель выходил из частного самолета. Во Францию он прибыл из Азербайджана.

Новостное агентство Reuters со ссылкой на французскую полицию сообщало, что основателя Telegram обвиняют в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в мессенджере. В прокуратуре Парижа уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования дела в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в совершении 12 преступлений.

Вечером 28 августа суд официально предъявил бизнесмену обвинения. Тогда же его освободили из-под стражи, но поместили под «строгий судебный надзор».

Ранее адвокат рассказала, сколько может продлиться следствие по делу Дурова.