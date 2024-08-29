В России указали на рост числа иностранных абитуриентов в вузах

В российских вузах растет число абитуриентов-иностранцев. Об этом НСН рассказал ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

По его словам, чаще всего в учебные заведения поступают молодые люди из Африки, Азии и стран СНГ.

«Количество поступающих иностранцев в целом увеличивается. Что касается нашего вуза, об окончательных итогах говорить рано, пока еще не все приказы подписаны, но за прошедшее время мы зачислили 101 иностранного студента в этом году, и это число увеличивается год от года», — отметил ректор.

Проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая, в свою очередь, отметила, что в 2024 году в вуз поступили более 1 тыс. иностранцев. По ее словам, это представители Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Вьетнама, Китая и других стран.

Владимир Строев до этого говорил, что в этом году у российских абитуриентов сохранился интерес к социально-гуманитарным направлениям в вузах. При этом заметно вырос спрос на IT и информатику. В топе популярных специальностей оказались также менеджмент, экономика, юриспруденция и связи с общественностью, отметил Строев.

Ранее сообщалось, что часть поступивших на бюджет студентов российского вуза остались без общежития.