В Швейцарии прокомментировали дело Дурова о насилии над ребенком

Министерство юстиции Швейцарии не получало запросов от Франции на тему обвинений против основателя Telegram, предпринимателя Павла Дурова в насилии над ребенком. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ингрид Райзер.

«Федеральное управление (министерство) юстиции не получало никаких запросов на этот счет», — заявила она.

Источник в прокуратуре Парижа сообщил агентству, что Франция якобы проверяет со Швейцарией правовую основу обвинений Дурова в насилии над своим ребенком.

Речь шла о «серьезном насилии», которое предприниматель якобы применил в отношении одного из своих детей 2017 года рождения во время проживания в Париже.

В свою очередь Ирина Болгар, утверждающая, что она мать троих детей Павла Дурова, подала против него уголовный иск в Швейцарии. По ее словам, Дуров якобы применил физическое насилие к одному из их сыновей.

Ранее адвокат рассказал о судебном надзоре над Дуровым.