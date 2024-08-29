В Киеве сообщили об обесточивании четырех энергоблоков на АЭС Украины

Четыре энергоблока на атомных электростанциях (АЭС) Украины были обесточены в результате повреждения энергосистемы страны. Об этом заявил глава офиса президента республики Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Четыре энергоблока на украинских АЭС отключились от сети во время атаки России в понедельник», — написал он.

Ермак уточнил, что речь идет о первом, третьем и четвертом энергоблоках Ровенской атомной электростанции, а также об энергоблоке номер три на Южно-Украинской АЭС, находящейся в Николаевской области.

Депутат народной рады Украины Ярослав Железняк рассказал о коррупции при строительстве АЭС. Он отметил, что Чигиринскую АЭС планируют построить лишь на бумаге.

Украинский «Энергоатом» объявил о строительстве Чигиринской АЭС вечером 27 августа. Компании будут переданы земельные участки общей площадью 38,1493 га. Строительство Чигиринской АЭС в Черкасской области было заморожено в 1989 году.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

Ранее стало известно, что Украина построит еще два атомных энергоблока на Хмельницкой АЭС.