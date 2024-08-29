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Россиянин облил собутыльника бензином и грозился поджечь, чиркая зажигалкой

NewNN: в Нижегородской области мужчину облили бензином и угрожали поджечь

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Depositphotos

В Нижегородской области мужчина облил своего собутыльника бензином и грозился поджечь. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает NewNN.

По информации издания, инцидент произошел 19 августа в городе Навашине. На улице Калинина к местному жителю, употреблявшему алкоголь, подошли двое знакомых. В ходе беседы у них произошел конфликт, закончившийся дракой, однако это не помешало всем троим отправиться в гости к одному из них, чтобы дальше пить спиртное.

Там у них снова произошел конфликт, и тогда один из мужчин выплеснул на одежду другому бензин из канистры. После этого агрессор стал демонстративно чиркать зажигалкой и угрожать поджечь собутыльника. В результате все успокоились и разошлись.

Пострадавший мужчина написал заявление в полицию. По факту инцидента проходит проверка.

Ранее россиянин из ревности обварил подругу кипятком, облил растворителем и пытался сжечь.

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