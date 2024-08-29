В Москве изобличили серийного убийцу

В Москве задержан подозреваемый в убийстве трех человек в лагере бездомных в Бутовском лесопарке в 2011 году. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на информированный источник.

«В среду, 28 августа 2024 года, задержан 40-летний мужчина без определенного места жительства», — заявил он.

Отмечается, что мужчина полностью изобличен в убийстве трех человек.

В феврале 2011 года он убил собутыльника в самовольно возведенном лагере бездомных на территории лесопарка, затем в мае и июне он расправился с мужчиной и женщиной, с которыми распивал алкогольные напитки.

Личность одной жертвы установлены, личности двоих других — нет.

До этого сообщалось, что следствие предъявило московскому серийному убийце Владимиру Миргороду обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ — всего пять эпизодов. По делу были проведены молекулярно-генетические экспертизы с учетом использования современных технологий — они показали причастность Миргорода к преступлениям, во время допроса он признал вину.

Ранее сообщалось, что «Домодедовский упырь» вышел на свободу и пропал.