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Священник собирал деньги для нуждающихся и потратил их на липосакцию живота

Польского священника задержали в США за мошенничество с пожертвованиями

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Armin Weigel/dpa via AP

В США задержали польского священнослужителя, который проводил сбор средств для нуждающихся на Ближнем Востоке и потратил все на себя. Об этом пишет Polsat.

Как уточняется, священник Пол Б. из Польши приехал в США в 2011 году и жил в монастыре на Манхэттене. По некоторым данным, в 1994 году мужчина вступил в орден Капуцинов и якобы принял обет бедности, будучи готовым отказаться от материальных благ и личной собственности.

Живя в Нью-Йорке, Пол организовывал благотворительные сборы и говорил, что средства идут в гуманитарные организации, больницы, на покупку машин скорой помощи и медицинского оборудования. Всего он собрал $650 тыс., но потратил их на собственные нужды, включая пластическую операцию на животе, а также дорогую одежду, поездки на отдых и обеды в нью-йоркских ресторанах. Как уточняется, мужчина собирал пожертвования не только в качестве священника и выдавал себя то за врача, то за сотрудника ООН.

В конце концов священник был пойман на лжи после того, как заявил, что отправился в Ливан с гуманитарной помощью и получил ранение в результате сильного взрыва, произошедшего в Бейруте в августе 2020 года. В действительности он не покидал США и был арестован в середине этого месяца. Ему предъявили обвинения в банковском и почтовом мошенничестве, поляку грозит 40 лет тюрьмы.

Ранее мужчина украл ящики для пожертвований детям, представляясь сотрудником прокуратуры.

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