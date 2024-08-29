Суд перенес первое заседание по делу о покушении на губернатора Чибиса

Первое заседание суда, на котором должны были рассмотреть дело о нападении жителя Апатитов Александра Быданова на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, отложили на 17 сентября. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Москаленко.

«Пока для рассмотрения не набралась группа присяжных-заседателей, о которой ходатайствовали мы с моим подзащитным», — сказал Москаленко.

Заседание должно было пройти 29 августа в Апатитском городском суде.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожало.

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. Подозреваемый в преступлении, местный житель Александр Быданов в прошлом уже привлекался к ответственности за нападение с холодным оружием — тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений.

Ранее Чибис рассказал Путину о самочувствии после покушения.