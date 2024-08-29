В Ленобласти девочки-подростки залили перцовкой и ограбили сверстницу

В Ломоносовском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства конфликта, в котором пострадала 13-летняя девочка, сверстницы отобрали у нее телефон. Об этом сообщает «47.news».

Инцидент произошел в поселке Анино, с заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее 13-летнюю дочь ограбили сверстницы, они распылили девочке в лицо перцовый баллончик и отобрали телефон.

По словам пострадавшей, с нападавшими она знакома. Правоохранители побеседовали с 14-летней шестиклассницей и 16-летней девушкой, которая нигде не учится и не работает. Известно, что обе ранее на учете в отделе по делам несовершеннолетних не стояли. Подростков отпустили под обязательство о явке.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае мальчик получил травмы в детском лагере. По словам самой матери пострадавшего, ее ребенок поехал в оздоровительное учреждение, но, когда женщина приехала забирать его, на лице у мальчика была крупная гематома. При этом о каких-либо конфликтных ситуациях ей не сообщали. Сам ребенок в беседе с мамой рассказал, что в лагере его толпой унижали. Недовольная ситуацией россиянка обратилась в полицию.

Ранее в Тюмени банда подростков терроризирует жителей целого микрорайона.