Нового фигуранта по делу о теракте в «Крокусе» уже разыскивали в РФ

Фигурант по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев был в розыске в России. Об этом свидетельствуют данные МВД РФ.

В карточке ведомства пояснили, что мужчину переобъявляли в розыск по статье УК РФ.

Утром 29 августа Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения фигурантам по делу совершения теракта в «Крокусе».

Постановлениями суда Ш.Н. Гадоеву, З. А. Исмоилову, М. А. Солиеву, У. А. Солиеву, Х. А.Хамидову продлен срок содержания под стражей на три месяца — до 1 декабря 2024 года.

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16 августа суд продлил до 22 ноября арест Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Через несколько дней меру продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении, позднее еще нескольких.

Ранее фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину.