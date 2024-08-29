В Одинцово эвакуировали торговый центр

В подмосковном Одинцово эвакуировали торговый центр «Дубрава». Об этом сообщает Telegram-канал «Типичное Одинцово».

«ТЦ «Дубрава» эвакуирован: здание оцепили сотрудники Росгвардии», — говорится в сообщении.

Причина произошедшего не раскрывается.

На опубликованном видео видны люди у здания торгового центра.

27 августа сообщалось, что возле торгового центра «Ереван Плаза» на юге Москвы произошло задымление.Торговый центр расположен у станции метро «Тульская». Подробная информация о произошедшем уточнялась.

До этого в торговом центре «Мега Химки» сработала сигнализация, в результате которой была организована эвакуация сотрудников и посетителей. В пресс-службе ТЦ заявили, что в здании сработали датчики. «Мега Химки» возобновила работу в штатном режиме через 25 минут после проверки систем безопасности.

Ранее в Ростове задержали предполагаемую поджигательницу ТРЦ.