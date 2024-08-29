МЧС сообщило об эвакуации людей из «серой зоны» в Курской области

За сутки из «серой зоны» в Курской области эвакуировали 12 человек. Об этом сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров журналистам, передает ТАСС.

«За сутки по индивидуальным заявкам из так называемой серой зоны проведена эвакуация 12 граждан», — сказал он.

Шаров также рассказал, что пострадавшие от атак Украины и эвакуированные из приграничных районов Курской области получили материальную помощь на сумму 1,6 млрд рублей. Чиновник уточнил, что выплаты были произведены по 71 тыс. поданных заявлений.

Специалисты-взрывотехники МЧС РФ за сутки обезвредили 136 взрывоопасных предметов в двух населенных пунктах региона, добавил замдиректора департамента информационной политики ведомства.

29 августа посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что более 3,5 тыс. россиян обратились в Красный Крест (РКК) за помощью в поиске пропавших близких из Курской области.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.