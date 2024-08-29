В Подмосковье поймали мужчину, который прострелил руку мальчику, игравшему в мяч

В Подмосковье мужчину задержали по подозрению в том, что он прострелил руку мальчику, игравшему в мяч на поле. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого жителя Свердловской области 1988 года рождения. Мужчину доставили в следственные органы.

Отмечается, что пострадавшему девятилетнему мальчику оказана медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел 27 августа на футбольной площадке во дворе школы №2 в поселке Дрожжино. Мать мальчика рассказала, что тот играл там в мяч в одиночестве, когда ему внезапно прострелили руку из пневматического оружия. Ребенок не сразу почувствовал боль, так как находился в шоке. Предположительно, стрелять могли из окна дома №7к2 на Новом шоссе.

Ранее жительница Подмосковья рассказала, как ее сыну прострелили руку на футбольном поле.