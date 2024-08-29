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Немецкий миллиардер в преклоном возрасте обвенчался с 26-летней россиянкой

Bild: 81-летний миллиардер Хорст-Дитер Эш женился на 26-летней россиянке

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Pixabay

Немецкий миллиардер Хорст-Дитер Эш женился на 26-летней девушке из Санкт-Петербурга по имени Алина. Об этом сообщила газета BILD.

По данным издания, свадьба состоялась 3 июля после рождения их первого ребенка в мае. На церемонию пригласили 22 гостя. При этом крещение младенца прошло сразу после венчания в часовне отеля мексиканского курорта One and Only.

«Она (Алина — прим. ред.) из очень богатой семьи, поэтому финансовое положение не имеет значения. Я стараюсь баловать ее так же, как ее баловали в доме ее родителей. Речь идет не о намерении разбогатеть. Наши любовные отношения крепки и не зависят от финансовых вопросов», — сказал Эш.

В марте американский медиамагнат Руперт Мердок в возрасте 92 лет собирался жениться на 67-летней Елене Жуковой — молекулярном биологе из России, известной, кроме того, как бывшая теща миллиардера Романа Абрамовича. Пара состояла в отношениях с лета 2023 года.

Ранее бывший бойфренд Хайди Клум женился на русской модели.

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