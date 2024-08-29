Названы продукты, провоцирующие мигрень

Помимо стресса, усталости, смены часовых поясов и громкого шума, мигрень могут спровоцировать и отдельные продукты. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-невролог «СМ-Клиники» Галина Неврюзина.

Она посоветовала по возможности исключить из рациона напитки, содержащие искусственные красители (особенно аспартам) и кофеин, а также продукты с большим количеством глутамата натрия.

«Также к продуктам-триггерам относят ферментированные продукты (квашеная капуста, хлеб на закваске), уксус, некоторые десерты (мороженое, арахисовая паста), некоторые овощи и фрукты (томаты, репчатый лук, оливки, авокадо, цитрусовые, инжир), продукты, содержащие глютен (пшеничный хлеб, макароны, выпечка), шоколад, энергетики», — рассказала врач.

Она добавила, что список продуктов-провокаторов для каждого человека индивидуален, поэтому необходимо отслеживать свои ощущения и замечать реакцию на ту или иную пищу.

Профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов до этого сообщил, что в борьбе с мигренью помогают продукты, которые богаты магнием и жирными кислотами Омега-3. Среди таких продуктов — жирная рыба, льняное масло, миндаль.

Для профилактики мигрени Попов посоветовал придерживаться средиземноморской диеты. Что касается спиртного, то от него лучше отказаться, либо же вместо красного вина выпивать немного шампанского или водки.

Ранее ученые выяснили, какое артериальное давление повышает риск мигрени.