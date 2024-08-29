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Бывшего майора полиции из Новосибирска обвинили в сексуальном насилии над детьми

В Новосибирске экс-полицейского обвиняют в насилии над двумя девочками

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Новосибирске бывшего майора полиции обвиняют в сексуальном насилии над двумя девочками. Как сообщает Сиб.фм, мужчина прошел полиграф, но находится в СИЗО уже почти восемь месяцев.

Уголовное дело в отношении бывшего инспектора УОООП ГУ МВД России по Новосибирской области возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера». Жертвами экс-полицейского, по версии следователей, стали школьницы в возрасте 12 и 13 лет. Супруга Романа В. Мария утверждает, что ее муж невиновен и уже доказал это на полиграфе, а родители потерпевших якобы пытаются его оклеветать.

«Результат полиграфа 98,7%, что он этого не делал, а это считается как стопроцентный результат», — подчеркивает женщина.

По словам Марии, ее мужа хотят подставить из-за личной неприязни и зависти соседи семьи по дачному участку. Обвинения против Романа они выдвинули после Рождества, которое в ночь с 6 на 7 января этого года отмечали в доме экс-полицейского. Уже на следующий день две семьи сообщили, что мужчина якобы приставал к их детям, а затем написали на него заявление. Экс-майора полиции задержали и арестовали, а впоследствии выяснилось, что обвиняемый также домогался девятилетней девочки, которую, по словам Марии, в дело «добавили из-за недостаточного количества материалов».

Супруга мужчины писала жалобы на бездействие сотрудников полиции, а также жаловалась на вымогательства и угрозы от соседей, которые ранее требовали продать им дачу за бесценок, но ведомство ограничилось отписками.

«Мы хотим, чтоб обвинение сняли, а дело по угрозе и вымогательству возбудили», — заключил адвокат семьи экс-полицейского.

Ранее российского военнослужащего приговорили к 23 годам колонии за изнасилование дочери.

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