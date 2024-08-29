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Женщина едва не лишилась ноги после укуса ядовитого паука

Metro: в Великобритании у женщины начался сепсис после укуса паука

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belladonnaevelamorte/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Великобритании подверглась нападению ядовитого паука у себя в саду, британка едва не лишилась ноги из-за развившегося сепсиса. Об этом сообщает Metro.

Жительница графства Стаффордшир вышла в сад возле дома, где ее укусил паук. Британка сначала не придала значения небольшому пятнышку на ноге, но спустя несколько часов место укуса сильно отекло.

Женщина обратилась в больницу, где ей выписали антибиотики. Спустя несколько дней состояние 39-летней Беллы Ламорт резко ухудшилось. Она практически не могла ходить, отек стал еще больше, у пострадавшей был диагностирован сепсис. Пришлось проводить хирургическое вмешательство, жизнь пострадавшей удалось спасти. Ей предстоит пластическая операция по восстановлению участка кожи, который пришлось вырезать.

Предположительно, британку укусила «черная вдова», яд данного вида насекомых чрезвычайно опасен, он распространяется по телу человека за несколько минут и приводит к параличу центральной нервной системы.

Ранее пенсионерка подверглась нападению ядовитого паука, когда развешивала белье.

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