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Дети мигрантов жестоко избили мальчика на детской площадке в Екатеринбурге

Mash: в Екатеринбурге дети мигрантов жестоко избили мальчика на детской площадке

Дети мигрантов жестоко избили мальчика на детской площадке в Екатеринбурге из-за оскорбления. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ЖК «Абрикос». Компания детей мигрантов повалила мальчика на спину, а после этого один из агрессоров стал сильно бить ребенка ногами по спине. Затем обидчики начали тянуть его за руки и ноги в разные стороны. Все происходящее они сняли на видео.

Предварительно, конфликт между детьми произошел из-за оскорбления чьей-то матери. По факту произошедшего возбуждено дело.

До этого банда детей в Бурятии избила восьмилетнего мальчика и обсыпала его песком из-за бутылки с водой. Хулиганы пинали его ногами по голове, животу и ногам, а также били руками. Издевательства закончились только тогда, когда очевидица пригрозила обидчикам ребенка вызовом полиции.

Ранее велосипедист наехал на мальчика, а затем избил его в Краснодаре.

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