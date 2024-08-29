Дети мигрантов жестоко избили мальчика на детской площадке в Екатеринбурге из-за оскорбления. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ЖК «Абрикос». Компания детей мигрантов повалила мальчика на спину, а после этого один из агрессоров стал сильно бить ребенка ногами по спине. Затем обидчики начали тянуть его за руки и ноги в разные стороны. Все происходящее они сняли на видео.

Предварительно, конфликт между детьми произошел из-за оскорбления чьей-то матери. По факту произошедшего возбуждено дело.

До этого банда детей в Бурятии избила восьмилетнего мальчика и обсыпала его песком из-за бутылки с водой. Хулиганы пинали его ногами по голове, животу и ногам, а также били руками. Издевательства закончились только тогда, когда очевидица пригрозила обидчикам ребенка вызовом полиции.

Ранее велосипедист наехал на мальчика, а затем избил его в Краснодаре.