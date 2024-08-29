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В Крыму планируют усилить контроль за нелегальной миграцией

Глава Крыма Аксенов: планируется усилить контроль в сфере нелегальной миграции

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов в прямом эфире телеканала «Крым 24» заявил, что местные власти планируют усилить контроль в сфере нелегальной миграции и ужесточить ответственность должностных лиц, обеспечивающих допуск иностранцев.

«Будет обсужден ряд инициатив в части усиления ответственности конкретных должностных лиц по конкретным направлениям», — заявил он.

По словам Аксенова, в случае, если нелегальные мигранты совершили преступление, все, кто допустил их прибытие на территорию РФ, должны считаться сообщниками.

Глава региона отметил, что обсуждения пройдут с новым составом парламента после проведения избирательной компании.

6 июня Аксенов предложил ужесточить ответственность для работодателей, которые берут на работу мигрантов. По его словам, работодатель должен вплоть до пересечения границы нести ответственность за нанятого на работу мигранта.

Ранее МВД России предложило внести изменения в правила депортации иностранцев, не достигших возраста 18 лет.

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