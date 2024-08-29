Волонтеры «Чистой Арктики» очистили поселок в Заполярье

Волонтеры проекта «Чистая Арктика» провели уборку в якутском поселке Тикси, расположенном за Полярным кругом. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба проекта.

Тикси — одна из наиболее труднодоступных локаций, отметили в пресс-службе. Добраться туда из Якутска можно только на самолете или вертолете при приличных погодных условиях. Однако на очистку поселка и порта, которому в этом году исполняется 90 лет, явились добровольцы из Москвы, Московской, Новгородской и Ярославской областей, а также Хабаровского края. С ними убирались и местные жители.

Уборки в рамках «Чистой Арктики» в Тикси проходят с 2021 года. За неделю добровольцы собрали около 23,5 тонны металлолома, 25 тонн твердых коммунальных отходов, очистили более 4 гектаров. Сегодня к ним присоединился глава Якутии Айсен Николаев.

«К Тикси особое внимание, поскольку этот поселок является морскими воротами Якутии. С интенсивным развитием Северного морского пути он приобретает стратегическое значение для нашей страны и становится важным пунктом на пути движения судов», — пояснил он.

Как отметили в пресс-службе, в портовом поселке всегда есть что убирать: старые бочки, металлолом, корпуса отработавшей техники. Также здесь много строительных отходов: они остаются после сноса заброшенных домов.

В 2024 году проект «Чистая Арктика» охватит еще четыре населенных пункта Якутии: поселок Депутатский, село Саскылах, поселки Батагай и Эсэ-Хайа. За предыдущие три года волонтеры собрали в регионе более 850 тонн металлолома и привели в порядок территорию в 31 га.

Ранее стало известно, что экспедиция волонтеров «Чистой Арктики» на мыс Челюскин стартует 30 августа.