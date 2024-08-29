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На Украине предложили увеличить рабочий день до десяти часов

Эксперт энергетике Гнатуш призвал ввести на Украине десятичасовой рабочий день

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Depositphotos

На Украине призвали увеличить рабочий день для восстановления экономики. Соответствующее предложение выдвинул эксперт по энергетике Андрей Гнатуш, сообщает телеканал «Киев 24».

«Украинцы должны максимально мобилизоваться. Понять, что война их касается. Я бы на месте государства рассмотрел вариант ввести десятичасовой рабочий день», — заявил эксперт.

По его мнению, увеличение рабочего дня для украинцев позволит ускорить восстановление экономики и военно-промышленного комплекса страны.

До этого в Еврокомиссии призвали частный бизнес активнее вкладываться в экономику Украины. Заместитель главы межведомственного подразделения, который координирует помощь и восстановление Украины в Европейской комиссии (ЕК), Пьер-Арно подчеркнул, что потребности Украины оцениваются примерно в $500 млрд инвестиций.

Позже появилась информация, что на Западе стали сомневаться в скором восстановлении экономики Украины.

Ранее на Украине рассказали, как Турция «вынесет» экономику страны «в одну калитку».

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