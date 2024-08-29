В Москве арестовали бывшего и. о. замгубернатора Севастополя

Басманный суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Суд заключил под стражу Горлова на срок 1 месяц 29 суток — до 25 октября.

Горлова обвиняют в получении взятки. Его задержали в начале августа на рабочем месте во время получения взятки — чиновнику предлагали шесть миллионов рублей. С какой целью Горлову предлагалась взятка — не уточняли.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении Горлова. Однако в июне 2022 года Развожаев заявил о вероятном возвращении Горлова — на тот момент директора департамента городского хозяйства Севастополя, обратно в Сочи после скандала с пляжем.

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