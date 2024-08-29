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В Москве арестовали бывшего и. о. замгубернатора Севастополя

Суд арестовал до 25 октября бывшего и. о. замгубернатора Севастополя Горлова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Суд заключил под стражу Горлова на срок 1 месяц 29 суток — до 25 октября.

Горлова обвиняют в получении взятки. Его задержали в начале августа на рабочем месте во время получения взятки — чиновнику предлагали шесть миллионов рублей. С какой целью Горлову предлагалась взятка — не уточняли.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении Горлова. Однако в июне 2022 года Развожаев заявил о вероятном возвращении Горлова — на тот момент директора департамента городского хозяйства Севастополя, обратно в Сочи после скандала с пляжем.

Ранее в Крыму отправили в отставку двух министров.

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