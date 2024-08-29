Врачи развеяли миф о влиянии магнитных бурь на здоровье людей

Новости о геомагнитных бурях обычно сопровождаются предубеждениями об ухудшении самочувствия метеозависимых людей. Однако на самом деле это миф, так как воздействие магнитного поля на организм никак не влияет. В противном случае пациенты не смогли бы делать МРТ, объяснил врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Современные магнитно-резонансные томографы создают магнитные поля, которые превышают мощность даже самой сильной геомагнитной бури в несколько миллионов раз. Однако аппараты МРТ широко используются, после них люди не заболевают, отметил врач. В качестве примера он привел 1859 год, более известный как «Событие Кэррингтона» — магнитная буря тогда длилась несколько дней, однако никаких жалоб от метеозависимых не было. Ее мощность была 1470 наноТесла. Сегодня в обычном томографе мощность 1.5-3 Тесла – на два миллиона больше.

«Человек на протяжении 15 минут – а это период немаленький – подвергается воздействию электромагнитного поля в два миллиона раз более мощного, чем во время Кэррингтонского события. И он не испытывает ни головной боли, ни какого-то изменения сознания, вообще ничего не испытывает», — подчеркнул врач, добавив, что МРТ не действует на человека, что ученые давно дозаказали.

Все это говорит о том, что даже очень сильные магнитные поля не ухудшают самочувствие людей, считает невролог. При этом он призвал не отрицать метеозависимость как таковую, отметив, что на неё могут влиять изменение атмосферного давления, влажность и другие факторы.

Ученые до этого объяснили, что геомагнитное поле защищает жизнь на Земле от вредного воздействия Солнца, в том числе вспышек и магнитных бурь. По их словам, магнитные бури могут вызывать серьезные проблемы, однако опасность возникает только для технических систем.

Ранее синоптики заявили о завершении на Земле очередной магнитной бури.