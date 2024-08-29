В Крыму вынесли приговор о госизмене

Верховный Суд Республики Крым заочно приговорил россиянина, вступившего в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене (по ст. 275 УК РФ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале крымской прокуратуры.

Отмечается, что в феврале 2022 года подсудимый вступил в состав ВСУ, пройдя специальное обучение, получил военную форму и огнестрельное оружие. С тех пор он воюет против российской армии на стороне Украины.

О противоправных действиях россиянина узнала Федеральная служба безопасности. От органов предварительного следствия мужчина скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск.

27 августа сообщалось, что Верховный Суд Республики Крым приговорил 26-летнего жителя Томской области к 13 годам колонии по уголовному делу о госизмене. По данным суда, мужчина был завербован представителями иностранных спецслужб в одной из стран СНГ, по их заданию он собирал и передавал иностранной разведке секретную информацию.

Ранее художницу обвинили в госизмене за изготовление взрывчатки для украинских спецслужб.