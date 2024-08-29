В Ростовской области второй день тушат пожар после атаки БПЛА на склад

В Каменском районе Ростовской области второй день тушат пожар на складе, загоревшемся после удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной администрации.

«Пожар на складе продолжается, его тушат», — сообщил он.

Отмечается, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.

Глава Ростовской области Василий Голубев до этого сообщал, что пожар на топливном складе произошел в Каменской районе из-за атаки БПЛА.

Накануне губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что комбинат «Зенит» в городе Котельнич подвергся ударам трех украинских беспилотников в 10 часов утра. По его словам, два беспилотных летательных аппарата Вооруженных силы Украины удалось сбить, однако еще три упали на территории комбината и загорелись. До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что атаковавшие Кировскую область беспилотники были запущены, предварительно, из Сумской области Украины.

Ранее в сети появилось видео с моментом детонации украинского дрона в Кировской области.