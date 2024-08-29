Врач предупредил россиян об угрозе заражения паразитами от рыбы

Любая рыба связана с опасностью заразиться паразитами, если она не прошла достаточную тепловую обработку. Рисковать и употреблять ее в пищу в таком случае не стоит – некоторые заболевания, которые может подхватить человек, становятся хроническими, предупредил врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули в беседе с Общественной Службой Новостей.

Если речь идет о хронических заболеваниях, то они протекают не в острой форме, а скрытно. Это может быть любая болезнь – от диареи до бронхиальной астмы, отметил врач.

«В морской рыбе есть печеночный сосальщик Clonorchis sinensis, а в речной — opisthorchis felineus. Они вызывают клонорхоз и описторхоз», — объяснил он.

Подхватить этих паразитов можно, если рыбу неправильно транспортировали, не замораживали до -70 градусов или если она не провела в заморозке две недели. Поэтому при употреблении в пищу охлажденной или замороженной при недостаточной температуре рыбы всегда есть риск. Также он повышается, когда рыбу разделывают все время на одних досках одним и теми же ножами.

Визуально оценить состояние рыбы и определить, не заражена ли она паразитами, невозможно, а признаки заражения впервые проявляются не ранее, чем через две-три недели.

У людей, живущих в регионах, где добывают рыбу, есть антитела, за счет чего острая фаза заражения стирается, однако даже в случае, когда человек ничего не чувствует, паразиты подтачивают его здоровье и выделяют токсины и метаболиты в кровь. В дальнейшем это проявляется высыпаниями на коже или расстройством ЖКТ, а у кого-то развивается бронхиальная астма и аллергия, подчеркнул Бартули. Он посоветовал регулярно посещать врача для профосмотра, чтобы минимизировать риски скрытого заражения паразитами.

Ранее врач предупредила об опасности речной рыбы.