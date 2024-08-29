После обстрела города в Курской области загорелся склад и получили повреждения два дома

Мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов призвал уехавших жителей города пока не возвращаться. Пост с таким содержанием чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

Клемешов отметил, что 29 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по городу и повредили железнодорожные пути. Под ударом также оказались склады и жилые дома. Глава города призвал уехавших жителей дождаться стабилизации обстановки.

«Всем, кто покинул город, не рекомендую возвращаться до окончательной стабилизации обстановки», — сказал он.

Также Клемешов предложил остающимся в городе гражданам обращаться в администрацию для помощи с выездом.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее эксперт назвал главную ошибку Киева в курской авантюре.