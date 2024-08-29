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В Москве задержали нелегального продавца шпионской техники

ФСБ: в Москве нашли канал по обороту средств для нелегального получения данных

В ФСБ сообщили об обнаружении канала в Москве, через который поставляли из-за рубежа специальную технику для получения информации. Об этом пишет ТАСС.

По данным силовиков, задержанный подозреваемый организовал канал поставки из-за рубежа устройств, чтобы продавать их через популярные интернет-площадки и павильоны торговых центров.

Правоохранителями при обысках нашли более 3 тысяч специальных техсредств, предназначенных для получения информации, а также электронное оборудование, используемое для осуществления противоправной деятельности. Продавец задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Подозреваемому избрана мера пресечения.

До этого ФСБ сообщила о раскрытии группировки, которая продавала по почте наркотики. Для этого подкупали сотрудников «Почты России», создававших поддельные банковские карточки и электронные подписи. Их регистрировали на реальных москвичей, не подозревающих о своем участии в криминальной схеме.

Ранее московские полицейские поймали двух мужчин с крупной партией сильнодействующего вещества.

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