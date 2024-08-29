В домах у влиятельных функционеров партии Зеленского в Одессе прошли обыски

НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) провело обыски у влиятельных членов «Слуги народа» Григория Диденко и Лилии Томашевской. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на региональные СМИ.

Григорий Диденко занимает пост председателя Одесского областного совета с 2020 года. Лилия Томашевская состоит депутатом Одесского районного совета, однако ее называют главой аппарата Одесского областного совета и близкой соратницей Диденко.

До этого главу антимонопольного комитета Украины заподозрили в незаконном обогащении.

22 июня 2023 года еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели заявил, что Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ. К числу невыполненных условий в Еврокомиссии отнесли борьбу с коррупцией.

6 августа 2023 года Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией.

17 августа 2023 года президент Украины подписал указ об увольнении всех областных военкомов в стране. 27 августа он выступил с заявлением о намерении приравнять коррупцию в период военного положения к госизмене.

Ранее НАБУ завело дело о коррупции из-за провала подготовки фортификаций в Харькове.