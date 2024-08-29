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В Москве задержали курьера мошенников, похитившего более 15 млн рублей у пенсионерки

В Москве арестован курьер мошенников, похитивший более 15 млн рублей

В столице полицейским удалось задержать участника группы мошенников, мужчина подрабатывал у аферистов курьером и похитил у москвички более 15 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратилась 69-летняя москвичка, она передала на улице незнакомому молодому человеку более 15 млн рублей наличными. Мошенники убедили пенсионерку обналичить все накопления и передать их курьеру якобы для перевода на «безопасный» счет.

Оперативникам удалось установить личность и задержать пособника аферистов, им оказался 27-летний житель столицы. Мужчина объяснил, что откликнулся на предложение о дополнительном заработке в сети, приехал на указанный «работодателем» адрес, забрал у пожилой женщины деньги, перевел их в криптовалюту и перечислил на указанные ему электронные кошельки.

Часть средств он оставил себе в качестве вознаграждения. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что москвичи подселяли к людям конфликтных соседей и заставляли отказываться от квартир.

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