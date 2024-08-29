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Полицейских Франции предупредили об угрозе следствия из-за провала с Дуровым

Юрист Хаминский: полицейские Франции могут попасть под следствие из-за Дурова

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Задержавшие основателя Telegram Павла Дурова полицейские могут сами попасть под следствие, так как есть больше сомнения в их непредвзятости, считает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В ближайшее время адвокаты арестованного будут выяснять подробности задержания и того, кто давал офицерам соответствующие указания, объяснил он в беседе с RT.

«Сомнения в непредвзятости и добросовестности полицейских, осуществивших задержание Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже под Парижем, возникли одновременно с публикацией новости об этом скандальном событии», — заявил юрист.

Он также напомнил, что суд Парижа «не внял» обвинениям, которые были слеплены «на коленках». Теперь Дуров, по мнению Хаминского, может поручить своим юристам найти того, кто отдал офицерам указания. Также высока вероятность, что его представители напишут жалобы во все возможные инстанции.

Более того, помимо адвокатов Дурова, выяснением деятельности французской полиции могут заняться другие должностные лица, считает юрист. Он также предположил, что в числе тех, кто организовал задержание создателя Telegram будет и президент Франции Эммануэль Макрон с западными коллегами.

Напомним, вчера вечером суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам, в том числе среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество и другие. Он вышел под залог €5 млн и пока остается под судебным надзором, подробности — в материале «Газеты. Ru».

Адвокат Дурова ранее оценил обвинения в адрес основателя Telegram.

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