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Врач рассказала о пользе козьего молока

Врач Соломатина: козье молоко содержит большое количество витаминов

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Freepik.com

Козье молоко является более полезным, чем коровье, потому что организм человека легче его усваивает. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, передает Pravda.Ru.

«Козье молоко по аминокислотному составу ближе к материнскому молоку человека, и обычно оно легче усваивается,» — пояснила эксперт.

По ее словам, в таком молоке содержится большое количество полезных минеральных веществ, витаминов и жирных кислот, которые положительно влияют на здоровье человека. Кроме того, козы в сравнении с коровами меньше подвержены различным заболеваниям, поэтому в их отношении реже применяют антибиотики. Соломатина добавила, что питательная ценность козьего молока выше, поэтому оно будет особенно полезно для детей.

В июне эксперты рассказали «Газете.Ru», что химический состав и свойства молока коз близки к коровьему, однако оно отличается более высоким количеством протеина, жира и кальция, содержит много каротина, и поэтому имеет бледно-желтую окраску. Кроме того, козье молоко — хороший источник витаминов А, С, Е, D и группы В, а также кальция, калия, селена и фосфора.

Ранее сообщалось, что россиянин выпил сырое козье молоко и заразился клещевым энцефалитом.

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