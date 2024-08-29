Стало известно, какие специальности выбирают россияне при смене профессии

IT-специальности и телеком вошли в список самых популярных сфер у россиян, решивших переобучиться и сменить профессию – об этом заявили 20% участников соответствующего опроса. Также в топ востребованных направлений вошла онлайн-торговля – ее выбрали 12% россиян, приводит RT результаты исследования.

На третьем месте популярных сфер при смене профессии оказалась административная работа (11%). Также в топ-5 вошли управление персоналом, гостиничный бизнес и туризм.

Большинство респондентов (49%) признались, что для работы в новой профессии хотят переобучиться, причем 43% из них намерены сделать это в течение ближайшего года.

Самой часто причиной смены профессии опрошенные называли возможность больше зарабатывать (36%). Чуть меньше (30%) рассказали, что хотят сменить образ жизни и перейти на удаленку либо желают сделать шаг в сторону развития и расширения кругозора.

Исследование «Авито Работы» сделано на основе ответов более 5 тыс. россиян.

Напомним, в недавнем опросе выяснилось, что большинство россиян (62%) хотели бы свое решение о выборе профессии, причем более половины из них хотят в целом поменять сферу работы. Также выяснилось, что изначально при выборе профессии 45% респондентов следовали своим увлечениям и интересам.

Россиянам ранее объяснили, как быстро сменить профессию.