В Крыму потушили лесной пожар спустя четыре дня

Лесной пожар в районе Тепе-Оба в Крыму полностью потушили спустя четыре дня. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Других подробностей ситуации в ведомстве пока не назвали.

Пожар в районе Тепе-Оба начался вечером 25 августа. К ликвидации возгорания привлекли более 280 спасателей и 83 единицы техники. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды. Людей, проживающих в СНТ «Рассвет» и «Волна», вывезли в пункты временного размещения в Коктебеле.

По словам замглавы крымского управления МЧС Игоря Скуртула, причиной возникновения мощного возгорания на плато Тепе-Оба под крымской Феодосией было неосторожное обращение с огнем. По его словам, правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела по статье «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».

Ранее сообщалось, что пляжи Ялты закрыли для купания из-за шторма.