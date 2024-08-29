Россияне ответили, что будут дарить учителям в День знаний

Более трети (39%) россиян планируют подарить учителям один общий букет от класса в День знаний, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,3 тыс. человек.

Они отметили, что не видят смысла дарить много цветов, потому что это накладно для родителей. Кроме того, самому педагогу также сложно будет забирать все букеты домой. Еще 11% опрошенных дарят один букет и общий подарок, например, коробку конфет или сертификат в какой-то магазин. При этом 31% респондентов ответили, что в их школе каждый ученик приносит букет.

«Дарить букет цветов от каждого ученика давняя традиция! Так всегда было. Никто ведь не заставляет половину семейного бюджета на эти цели тратить, но это приятно не только учителям, но и самим детям», — сказал участник исследования.

14% респондентов ответили, что не делают подарки учителям на 1 сентября. 5% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что дарят педагогам другие подарки, например, комнатные растения или сладости.

Накануне эксперты говорили, что учителям на День знаний не рекомендуется дарить луговые и полевые цветы, потому что у них может быть аллергия на цветочную пыльцу. По их словам, к аллергенным также относятся лилии, гиацинты, хризантемы, георгины, ромашки, герберы, астры.

Ранее сообщалось, что средний чек на цветы за год увеличился на 17%.