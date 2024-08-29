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Более 3,5 тысячи человек ищут близких в Курской области

Посол Мирошник: связь с жителями атакованной ВСУ части Курской области осложнена

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Илья Питалев/РИА Новости

Более 3,5 тыс. россиян обратились в Красный Крест (РКК) за помощью в поиске пропавших близких из Курской области. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, за последнюю неделю удалось найти более 350 человек. Дипломат отмечал, что связь с мирными жителями Курской области, куда зашли ВСУ, сильно осложнена.

Мирошник отметил, что в основном ищут людей, которые по каким-то причинам потеряли связь, например, попали в разные пункты временного размещения. Посол подчеркнул, что эвакуация большого количества людей всегда связана с потерей связи между родственниками.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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