В Новосибирске менеджер автосалона прострелил ногу недовольному покупателю

В Новосибирске ссора покупателя с менеджером автосалона закончилась стрельбой, менеджер прострелил недовольному клиенту ногу. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел возле автосалона на Станционной улице. По словам пострадавшего мужчины, автомобиль он приобрел полгода назад и приехал в салон из-за гарантийного случая.

Во время обсуждения деталей возможной гарантии между автомобилистом и менеджером салона возникла ссора, сотрудник прострелил клиенту ногу. Стрелявший заявил, что посетитель вместе с приятелями напал на него. Известно, что пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Братске сотрудники полиции задержали местного жителя, который пробрался в автосалон и устроил пожар, злоумышленник сжег два дорогостоящих автомобиля. В течение суток полицейским удалось задержать 38-летнего подозреваемого, им оказался судимый местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, общий ущерб составил 6 млн рублей.

Ранее вынужденный работать в такси бизнесмен сжег Land Cruiser конкурента.