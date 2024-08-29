В Приморье мужчина пытался сжечь военкомат по заданию мошенников

В Приморье полицейские задержали местного жителя, который бросил в здание военкомата две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во Владивостоке, молодой человек подошел к зданию военкомата и бросил две бутылки с горючей жидкостью. Возгорания не произошло, поджигателя задержал наряд полиции.

В рюкзаке россиянина нашли еще две бутылки с неизвестной жидкостью, ингредиенты для изготовления коктейля Молотова и газовый пистолет. Задержанный рассказал, что несколько дней назад стал жертвой мошенников, аферисты убедили мужчину устроить поджог военкомата, чтобы списать долги.

До этого сообщалось, что в Петербурге полицейские задержали серийную поджигательницу автомобилей. Злоумышленница сожгла пять машин в нескольких районах города, женщину задержали в момент очередного поджога в Красногвардейском районе. В отделении полиции она призналась, что также сожгла еще три автомобиля. Выяснилось, что подозреваемая действовала по указанию мошенников, которые сначала запугали ее и вынудили оформить несколько кредитов в банках на сумму более 1,7 млн рублей, а затем заставили совершить поджоги.

Ранее россиянка связалась с мошенниками и подожгла три торговых центра в Ростове-на-Дону.