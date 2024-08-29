Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье мужчина пытался сжечь военкомат по заданию мошенников

Baza: во Владивостоке мужчина пытался сжечь военкомат

close
100%
Яндекс Карты

В Приморье полицейские задержали местного жителя, который бросил в здание военкомата две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во Владивостоке, молодой человек подошел к зданию военкомата и бросил две бутылки с горючей жидкостью. Возгорания не произошло, поджигателя задержал наряд полиции.

В рюкзаке россиянина нашли еще две бутылки с неизвестной жидкостью, ингредиенты для изготовления коктейля Молотова и газовый пистолет. Задержанный рассказал, что несколько дней назад стал жертвой мошенников, аферисты убедили мужчину устроить поджог военкомата, чтобы списать долги.

До этого сообщалось, что в Петербурге полицейские задержали серийную поджигательницу автомобилей. Злоумышленница сожгла пять машин в нескольких районах города, женщину задержали в момент очередного поджога в Красногвардейском районе. В отделении полиции она призналась, что также сожгла еще три автомобиля. Выяснилось, что подозреваемая действовала по указанию мошенников, которые сначала запугали ее и вынудили оформить несколько кредитов в банках на сумму более 1,7 млн рублей, а затем заставили совершить поджоги.

Ранее россиянка связалась с мошенниками и подожгла три торговых центра в Ростове-на-Дону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами